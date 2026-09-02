Os postes palmenses estão revoltados. Foram anos de absoluto silêncio, suportando na pele cimentícia a violência do trânsito. Após serem sucessivamente esfolados por para-choques e abraçados desrespeitosamente por motoristas em suas cinturas de concreto, decidiram gritar. Mobilizados, criaram o SINPOSELURB — Sindicato dos Postes Elétricos e Urbanos de Palmas.\nNa última assembleia geral extraordinária, realizada discretamente à meia-noite na Avenida JK, o presidente da entidade, Senhor Ledson Voltsnet da Luz, fez um pronunciamento revoltado:\n— Nós não aguentamos mais! Trabalhamos vinte e quatro horas por dia, faça chuva ou faça sol. Sustentamos fios e cabos, iluminamos as ruas, levamos energia e sinal de internet a cada residência. Além disso, por meio de nossa presença e função, proporcionamos segurança. E, mesmo estando fora da pista, somos atropelados como se estivéssemos atravessando a avenida distraídos! É um absurdo inaceitável, uma situação que não pode mais continuar.