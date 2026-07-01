O que tem em comum a literatura do tcheco Franz Kafka e da ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector? Eis a resposta: ambos foram escritores que lidaram com o psicológico do ser humano.\nFranz Kafka e Clarice Lispector são dois dos nomes mais emblemáticos da literatura mundial quando se trata de explorar a psique humana e suas inquietações existenciais. Suas obras, embora nascidas em contextos distintos – Kafka na Praga do início do século XX e Clarice na efervescente cultura brasileira do pós-guerra –, compartilham um mergulho profundo nos labirintos da mente, onde angústia, medo e alienação se misturam para criar narrativas de intensa carga psicológica.\nKafka é amplamente conhecido por seu estilo peculiar, caracterizado por narrativas labirínticas, atmosferas sufocantes e um sentimento de impotência frente a um mundo burocrático e opressor. Em "A Metamorfose", por exemplo, Gregor Samsa acorda transformado em um inseto e se vê incapaz de lidar com sua nova condição, isolando-se do mundo e sendo rejeitado até mesmo por sua própria família. Esse absurdo existencial permeia suas histórias, criando um universo onde a identidade se dissolve diante de forças incontroláveis.