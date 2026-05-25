A axiologia da Administração busca compreender:\nquais valores orientam a gestão;\nquais princípios éticos sustentam as decisões organizacionais;\nqual a finalidade humana, social e institucional da atividade empresarial;\ncomo os valores impactam produtividade, liderança, governança e sustentabilidade.\n... A empresa contemporânea não fracassa apenas por deficiência financeira, mas por incapacidade sistêmica de interpretar, adaptar-se e responder inteligentemente às transformações do ambiente organizacional.\nO tema em questão examina a evolução da administração estratégica sob a perspectiva da teoria sistêmica, da inteligência organizacional, da governança corporativa, da transformação digital e tecnológica, da valorização do capital humano, do capital socioambiental, destacando os impactos da inteligência artificial, da ciência de dados, da automação inteligente e das novas exigências de sustentabilidade institucional sustentados pela integração do conhecimento stricto sensu, visão estratégica, inteligência analítica e criatividade.