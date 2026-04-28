O que crime, casamento, educação e discriminação têm em comum? Para Gary Becker, tudo: são escolhas moldadas por incentivos.\nEm The Economic Approach to Human Behavior, Becker levou a economia para além dos mercados. Sua tese era simples e provocadora: a economia não se define por seu objeto, mas por seu método. Sempre que indivíduos escolhem sob restrições, há espaço para análise econômica.\nAntes de Becker, a economia era vista principalmente como a ciência dos mercados, preços e produção. Ele argumentou que os mesmos instrumentos analíticos poderiam explicar praticamente qualquer decisão envolvendo comportamento humano. O que diferencia a economia das outras ciências sociais não seria seu objeto de estudo, mas seu método de análise. Essa contribuição metodológica rendeu-lhe o Prêmio Nobel em 1992 e consolidou o chamado "imperialismo econômico".