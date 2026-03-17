O debate sobre clima costuma parecer algo distante. De modo geral, trata-se de conferências internacionais, metas globais e interesses diplomáticos. Porém, no Tocantins, o clima não está apenas presente nos relatórios; ele está no campo e no prato das crianças.\nO aumento das temperaturas, as estiagens prolongadas e a irregularidade das chuvas fazem parte da rotina de quem vive no Cerrado. É só observar o nível dos rios, o calor excessivo em Palmas ou o calendário das safras alterados. A transformação é concreta, não abstrata.\nEssas mudanças afetam diretamente a agricultura familiar, uma base importante para a economia regional. Quando a chuva não aparece ou o calor aumenta, a produção varia. Hortaliças são afetadas, frutas nativas têm safra reduzida e o custo do cultivo oscila. Para o pequeno agricultor, cada disparidade climática é um risco.