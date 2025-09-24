Os Estados Unidos, por muito tempo vistos como referência mundial em democracia, e o Brasil, com sua jovem Constituição de 1988, vivem dilemas que, em diferentes graus, revelam fragilidades comuns. O livro Como as Democracias Morrem, escrito pelos professores de Harvard Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, mostra como as instituições podem ser corroídas por dentro e fornece elementos preciosos para comparar as duas realidades.\nUm dos pontos centrais levantados pelos autores está no funcionamento do sistema eleitoral norte-americano. O Colégio Eleitoral, criado no século XVIII, permite que um candidato chegue à Casa Branca mesmo sem vencer no voto popular. O caso mais recente foi em 2016, quando Hillary Clinton recebeu quase três milhões de votos a mais que Donald Trump e, ainda assim, perdeu a eleição. Como lembram Levitsky e Ziblatt, trata-se de uma distorção democrática que dá a uma minoria organizada o poder de se impor sobre a maioria.