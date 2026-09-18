Há um instante numa final de Copa do Mundo em que o planeta inteiro parece abandonar a própria rotina para ficar diante de uma tela de televisão. As cidades esvaziam-se. Os bares silenciam no segundo exato antes do primeiro chute. Milhões de pessoas permanecem imóveis, hipnotizadas, como se o destino pudesse, de repente, tomar a forma redonda de uma bola rolando sobre o gramado.\nUm atacante ajeita a bola. Um goleiro balança os braços sobre a linha. E então o mundo prende a respiração — porque há momentos em que a eternidade parece caber nos poucos metros entre o pé que chuta e a rede que balança.\nPoucos espetáculos humanos conseguem condensar tanta emoção, ansiedade, orgulho, angústia e glória quanto uma final de Copa do Mundo. Mas por trás desse drama existe uma arquitetura econômica rigorosa. A Copa não é apenas futebol. É também um dos sistemas de competição mais eficientes já criados para extrair esforço máximo de indivíduos e equipes — e, ao mesmo tempo, maximizar audiência, emoção e envolvimento coletivo em cada etapa da competição. A economia chama isso de teoria dos torneios de promoção (tournament theory).