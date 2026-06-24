A cada quatro anos, o mundo parece desacelerar sua rotina para acompanhar um dos maiores espetáculos da humanidade: a Copa do Mundo de Futebol. Durante algumas semanas, diferenças culturais, políticas, religiosas e econômicas cedem espaço a uma linguagem universal compreendida por bilhões de pessoas: o futebol. Mais do que uma competição esportiva, a Copa do Mundo constitui um fenômeno social capaz de aproximar povos, movimentar economias e fortalecer relações internacionais.\nSobre o olhar esperançoso de uma criança em fase adolescente, a Copa do Mundo é a materialização de um universo onde os sonhos parecem possíveis. Ao assistir atletas oriundos de diferentes origens sociais alcançarem reconhecimento mundial, ela passa a acreditar que o esforço, a dedicação e a perseverança podem transformar destinos. O menino que joga bola na rua, no quintal ou no campo improvisado do bairro não vê apenas um jogo; ele enxerga a possibilidade de um futuro melhor.