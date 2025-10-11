Governos e pesquisadores de todo o mundo se preparam para a COP30, e a escolha de Belém como sede dessa importante Conferência demonstra que não há solução para a crise climática sem a Amazônia. Em uma via de mão dupla, não há Amazônia sustentável sem ciência.\nA transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas. Em sua fala histórica na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2025, o presidente Lula advertiu que a corrida por minerais críticos, indispensáveis à transição, não pode repetir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Sua mensagem foi clara: é hora de transformar a urgência climática em ação política real. Como destacou, “será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta”.\nEssa convocação ecoa as mensagens urgentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para a “janela de oportunidade” que se fecha rapidamente. Nesse cenário, o Balanço Global do Acordo de Paris (GST) ganha relevância central, tendo sido “baseado na equidade e na ciência, unanimemente a referência que informa a cooperação internacional e as Partes no aprimoramento de suas ações, como nos lembra o embaixador André Corrêa do Lago, presidente designado da COP30.