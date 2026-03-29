Há mais de 60 anos, um presidente americano disse algo que parecia óbvio, mas que mudou o mundo: "Consumidores, por definição, somos todos nós". John F. Kennedy estava certo. Seja comprando pão na padaria, contratando um serviço de internet ou adquirindo um remédio na farmácia, todos nós somos consumidores. E é justamente por isso que precisamos falar sobre os nossos direitos.\nComo Promotor de Justiça aqui em Palmas, vejo diariamente pessoas que foram enganadas, prejudicadas ou simplesmente ignoradas por empresas que não respeitam as regras do jogo. Por isso, neste 15 de março, quero conversar com você sobre algo que afeta a vida de todos: a defesa do consumidor.\nO que é ser consumidor?\nConsumidor é qualquer pessoa que compra ou usa um produto ou serviço. Você é consumidor quando paga uma conta de energia, quando compra roupas pela internet, quando contrata um plano de saúde ou quando leva o carro para consertar. Simples assim.