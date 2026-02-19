O dono da Meta, Mark Zuckerberg, prestou depoimento nesta quarta-feira (18) em um julgamento que analisa a dependência de jovens em redes sociais.\nO bilionário foi ouvido em um tribunal de Los Angeles. Esta é a primeira vez que ele deve ser interrogado sobre a segurança das suas plataformas perante um júri.\nJulgamento começou em 9 de fevereiro e tem como alvos a Meta e a Alphabet, dona do YouTube. Além de Zuckerberg, o responsável pelo Instagram, Adam Mosseri, e o diretor do YouTube, Neil Mohan, também devem ser ouvidos pelo tribunal.\nSob cerco dos EUA, Irã fará exercício militar com China e Rússia\nCongresso do Peru derruba presidente e declara cargo vago às vésperas das eleições\nAvalanche deixa nove esquiadores desaparecidos na Califórnia\nEntenda o caso\nO caso que baseia o julgamento é o de uma mulher de 20 anos, identificada pelas iniciais K. G. M. Ela alega que sofreu danos mentais pela dependência de redes que desenvolveu quando era criança. Segundo a agência de notícias AFP, a mulher começou a usar o YouTube quando tinha seis anos e passou a usar outras redes aos 11, virando usuária compulsiva.