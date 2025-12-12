Após passar quase quatro anos rejeitando perdas territoriais para apaziguar os invasores russos, o presidente Volodimir Zelenski começou a ceder à pressão de Donald Trump e admitiu nesta quinta-feira (11) que elas podem ocorrer, desde que haja uma consulta à população da Ucrânia.\nSegundo ele, Kiev poderia se retirar dos cerca de 20% do território que ainda controla de Donetsk, a joia da coroa do leste ucraniano, caso haja um referendo "ou eleição" que aprove isso.\nZelenski comentava com repórteres na capital de seu país a resposta que deu à proposta americana para colocar um fim na Guerra da Ucrânia. É a segunda devolução do que chamou de "conjunto de documentos" para os americanos.\nNo mês passado, Trump surpreendeu o mundo ao apresentar uma proposta francamente favorável aos termos russos para o fim do conflito, desenhados por Vladimir Putin em 2024 e reiterados em uma minuta em junho deste ano.