Em declaração conjunta durante o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira (20), o líder do regime chinês, Xi Jinping, afirmou que o mundo corre o risco de retornar "à lei da selva".\n"Os danos causados por ações unilaterais e pla hegemonia são sem precedentes, e a ameaça à regressão à lei da selva é iminente", declarou.\nSem citar nominalmente os Estados Unidos, ao qual a China busca fazer contraponto, os mandatários defenderam de forma conjunta a multipolaridade e novas formas de relações internacionais.\nO encontro ocorreu por ocasião dos 25 anos do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa e da comemoração do trigésimo aniversário das relações estratégicas, e foram tratadas pautas como energia, economia e defesa.\nXi, na cerimônia de assinatura dos atos, afirmou que Rússia e China são contra "toda intimidação unilateral e ações que revertam a história". Putin declarou que os dois países desempenham um papel estabilizador nas relações internacionais e estão comprometidos a uma independente e soberana política externa.