Um voo comercial que ia de Londres para Tel Aviv provocou ontem um alarme terrorista após uma criança alterar, sem que os pais percebessem, o nome do ponto de acesso Wi-Fi do celular para a palavra "terrorista".
Caças israelenses foram acionados para interceptar o voo. A aeronave da companhia Wizz Air operava o voo W95301 entre os aeroportos de Luton, em Londres, e Ben Gurion, em Tel Aviv.
Durante o voo, um passageiro relatou ter visto uma "mensagem ameaçadora" em um telefone a bordo. Segundo a imprensa local, o telefone pertencia a um casal ultraortodoxo.
A suposta ameaça, no entanto, era apenas o nome de um ponto de acesso de Wi-Fi que havia sido alterado pelo filho do casal. A descoberta causou alarme e em poucos minutos, a Força Aérea Israelense lançou vários caças, que cercaram o avião e o escoltaram em direção a Israel. Um porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Israel disse ao jornal "The Times of Israel" que "devido à conduta suspeita na aeronave, as forças de segurança agiram de acordo com os procedimentos para esse tipo de caso".