O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, descreveu o momento global atual como uma "era de perigos" em que existe o risco de estouro de uma Terceira Guerra Mundial.\n"Lamentavelmente, não é exagerado afirmar que vivemos em uma era de perigos. Tampouco é exagerado afirmar que, desde o fim da 2ª Guerra Mundial, experimentamos o pior nível de segurança global", disse ele ao discursar na Assembleia-Geral da ONU.\nSegundo Szijjártó, diante da continuidade de conflitos de grandes proporções, caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, a tendência é que o mundo se divida em blocos. Essa fragmentação, continuou, seria um "fenômeno muito perigoso".\nArquiteto chinês renomado e documentarista brasileiro morrem em queda de avião em MS\nApós encontro com Trump, Tesouro dos EUA acena com proteção de US$ 20 bi para Milei