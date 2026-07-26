Se no início do ano as desavenças entre o governo Donald Trump e o Brasil pareciam superadas, culminando em uma visita do presidente Lula (PT) a Washington, desde então a relação bilateral está em queda livre.\nEm uma tentativa de fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro, Trump recebeu o senador do PL no Salão Oval um dia antes de designar facções brasileiras como terroristas, manteve um canal aberto com Eduardo Bolsonaro, que recebeu um green card do governo, e impôs novo tarifaço sobre o país —com o secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo explicitamente que as negociações falharam por causa de Lula.\nNas redes sociais, o chefe da diplomacia americana escreveu que "o presidente Lula e seu governo não negociaram com os EUA de boa-fé", e que o petista "colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso". Em resposta o Itamaraty chamou a fala de "ataque grosseiro e arrogante".