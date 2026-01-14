A Venezuela voltou a ter acesso à rede social X a partir da noite desta terça-feira (13), após o bloqueio ordenado há mais de um ano por Nicolás Maduro, na esteira de sua recondução a um terceiro mandato após as eleições de julho de 2024, questionadas por fraude.\nUsuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X, segundo relatos obtidos pela AFP. Em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial.\nAltos dirigentes do chavismo, como a líder interina Delcy Rodríguez e o ministro de Interior Diosdado Cabello, publicaram mensagens mais cedo para informar que estavam retomando o uso do X.\nEUA anunciam 2ª fase do cessar-fogo em Gaza que prevê desmilitarização do Hamas\nSuspensão de vistos pelos EUA preocupa brasileiros que pretendem ir à Copa\nVenezuela liberta mais 24 presos políticos