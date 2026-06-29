Um forte tremor de terra atingiu a Venezuela na manhã desta segunda-feira (29), cinco dias após o duplo terremoto que deixou quase 1.500 mortos.\nTremor de magnitude 4,6 aconteceu por volta das 7h no horário local (8h no horário de Brasília), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ele aconteceu a 10 km de profundidade, cerca de 27 km ao norte da cidade de Caraballeda, de acordo com as informações preliminares do órgão.\nAs regiões de Caracas e da cidade de La Guaira, a mais afetada pelo terremoto da quarta, foram afetadas pelo tremor de hoje. Este é o tremor mais forte registrado desde a quarta-feira, dia em que os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude aconteceram em menos de dois minutos.\nQUASE 1500 MORTOS\nO número de mortos no país vizinho é de 1.450, com 3.150 feridos. A informação foi dada na noite do domingo, durante uma entrevista coletiva do governo federal, transmitida pela emissora estatal VTV.