Ao menos 24 presos políticos foram liberados na madrugada desta segunda-feira (12) de duas prisões diferentes da Venezuela.\nDetentos estavam nas prisões de La Crisálida e em Rodeo 1, ambas no estado de Miranda. As novas libertações foram confirmadas pela ONG Foro Penal na madrugada desta segunda.\nEntre os soltos está o cidadão italiano Alberto Trentini, detido havia mais de um ano. Trentini trabalhava na ONG "Humanity and Inclusion" e foi preso em novembro de 2024 por funcionários do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeria.\nSomado aos 17 presos políticos que tiveram soltura confirmada no país no fim de semana, total de libertos chega a 21. A estimativa da ONG Foro Penal é de que mais de 800 presos políticos sigam detidos no país. Entre eles, há figuras políticas, ativistas de direitos humanos, manifestantes presos após as disputadas eleições de 2024 e jornalistas.