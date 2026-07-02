Yeison Lamus, 47, cruzou metade da Venezuela, desde o estado fronteiriço de Táchira até o epicentro do desastre causado pelos terremotos de uma semana atrás, o estado de La Guaira, em busca do irmão.\nJhonattan, 40, foi um dos 146 imigrantes deportados pelos Estados Unidos no mesmo dia em que ocorreram os fortes tremores. O grupo fora alocado pelo Estado venezuelano em uma área que desabou. Yeison desde aquele dia não tem notícias do irmão. Quando tentou acessar o local nesta quarta-feira (1º), foi impedido.\nA agência de inteligência da Venezuela, Sebin, tem proibido a imprensa e familiares de vítimas de acessarem o entorno do local onde estavam os deportados. O espaço foi completamente destruído, e dezenas seguem sob os escombros.\nA reportagem foi barrada no local, localizado em uma área montanhosa da cidade litorânea de Macuto, no estado de La Guaira. O mesmo aconteceu com Yeison e sua família, que estavam ali. E esse é um relato que se multiplica entre os parentes desses deportados.