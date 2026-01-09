Quase uma semana após o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, Washington e Caracas retomaram os contatos diplomáticos, ainda que de forma limitada, e já avaliam a reabertura de embaixadas nos dois países.\nA Venezuela anunciou nesta sexta-feira (9) o início do que chamou de "processo exploratório" para retomar as relações com Washington, rompidas desde 2019. Os EUA, por sua vez, enviaram ao país sul-americano uma delegação liderada por John McNamara, encarregado de negócios americano na Colômbia, para fazer uma avaliação de uma possível volta gradual das operações diplomáticas.\nSegundo comunicado divulgado pelo chanceler venezuelano, Yván Gil, o regime da líder interina do país, Delcy Rodríguez, decidiu abrir um canal preliminar com Washington para restabelecer representações nos dois países. No texto, Caracas afirma que a medida tem o objetivo de avaliar as condições para a retomada formal das relações bilaterais.