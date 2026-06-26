Os dois terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24) deixaram pelo menos 188 mortos, segundo as autoridades venezuelanas, mas esse número deve aumentar nos próximos dias. O tremor, o mais forte do país em mais de um século, também deixou 1.520 feridos, e 200 pessoas estão presas nos escombros.\nAinda é cedo para saber se o desastre natural entrará para a lista dos mais mortais da América Latina e do Caribe, que inclui eventos como o terremoto no Haiti, em 2010, o abalo no Peru em 1970, dois dias antes da estreia do país na Copa do Mundo no México, e o sismo no Chile em 1960, o mais violento já registrado.\nVeja abaixo os detalhes dos dez terremotos mais letais da história da região. A lista está organizada de acordo com as estimativas oficiais dos governos dos países atingidos - números que, às vezes, são contestados.