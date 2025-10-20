Após a localização da coroa da imperatriz Eugênia, encontrada quebrada nos arredores do Museu do Louvre, ainda restam desaparecidas oito joias roubadas durante o assalto ao mais famoso museu do mundo na manhã deste domingo (19).\nO acervo levado incluía peças que pertenceram à imperatriz Maria Luísa, esposa de Napoleão Bonaparte, além de joias de Hortênsia, enteada do imperador e rainha da Holanda, e de Maria Amélia, esposa do rei Luís Felipe e última rainha da França.\nDe acordo com o Ministério do Interior francês, foram levados um colar, um par de brincos, um conjunto de colar e brincos e um broche, joias "de um valor inestimável".\nSegundo o governo, os criminosos realizaram a operação em sete minutos e fugiram em uma scooter, também localizada horas depois do roubo.\nLadrões invadem Museu do Louvre, levam joias em minutos e fogem de scooter