As autoridades da Ucrânia anunciaram nesta terça-feira (26) uma mudança na lei marcial imposta desde a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022. A partir de agora, homens de 18 a 22 anos poderão deixar o país livremente, sem restrições, mesmo durante o período de guerra. Até então, cidadãos do sexo masculino de 18 a 60 anos estavam proibidos de deixar o país, salvo em situações excepcionais.\nA primeira-ministra ucraniana, Iulia Sviridenko, escreveu em plataformas de mensagens que a medida vale para todos os cidadãos dessa faixa etária, incluindo aqueles que já estão no exterior. Nesses casos, eles poderão retornar ao território ucraniano e voltar a sair sem impedimentos. Segundo ela, o objetivo é permitir que os jovens mantenham vínculos com seu país, mesmo durante o conflito.\nDesde o início da guerra, milhares de homens tentaram escapar de forma ilegal da Ucrânia, em alguns casos colocando suas vidas em risco. A nova regra representa, portanto, uma flexibilização da rígida política de mobilização adotada pelo governo ainda no começo da invasão.