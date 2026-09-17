Os Estados Unidos negaram novamente ao presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o visto para comparecer, na próxima semana, à Assembleia Geral da ONU em Nova York, informou à agência AFP nesta quarta-feira (16) uma pessoa a par do caso.\nEm um comunicado, o Departamento de Estado americano afirmou que manteria restrições a organizações palestinas. "Devido à sua incapacidade de realizar as reformas, contrariando os compromissos assumidos com os EUA, e às suas atividades persistentes que comprometem as perspectivas de paz, os EUA prorrogarão as sanções que proíbem a concessão de vistos a membros da OLP (Organização para a Libertação da Palestina) e a autoridades da Autoridade Palestina", indicou o órgão.\nUma pessoa próxima ao caso confirmou à AFP que o presidente da Autoridade Palestina está incluído nessa medida. É o segundo ano consecutivo que os EUA negam o visto de entrada a Abbas para o principal evento das Nações Unidas.