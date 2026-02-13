Donald Trump ameaçou novamente o Irã em meio às negociações para um acordo nuclear. O presidente dos Estados Unidos afirmou que os países "precisam chegar a um acordo" e, caso isso não aconteça "será muito traumático, muito traumático mesmo".\nO americano se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, nesta quarta (11) para discutir sobre o acordo que visa limitar o programa nuclear iraniano e seus mísseis balísticos.\nEm uma entrevista coletiva nesta quinta, Trump afirmou que teve "uma reunião muito boa" com o israelense e reiterou suas ameaças caso o Irã não aceite um novo tratado. "Não quero que isso aconteça, mas precisamos chegar a um acordo", afirmou.\nVoo para Israel aciona alarme terrorista após criança mudar nome do Wi-Fi\nLula diz que se reunirá com Trump em março e que poderá discutir terras raras e minerais críticos