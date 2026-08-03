O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou das ameaças de ataque militar contra o Irã após apelos da Arábia Saudita e ameaças de retaliação de Teerã. A informação foi divulgada originalmente pelo jornal The Guardian.\nO presidente dos EUA, Donald Trump, recuou temporariamente da decisão de bombardear o Irã se um acordo rápido for fechado. O anúncio foi feito no sábado à noite pelo próprio presidente, após dias de fortes tensões no Oriente Médio.\nO príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, telefonou para Trump para pedir moderação. Segundo fontes diplomáticas, o líder saudita expressou forte preocupação de que uma ação militar dos EUA gerasse contra-ataques do Irã contra poços de petróleo na região do Golfo Pérsico.\nTrump publica imagem de IA com menção a 3º mandato, proibido nos Estados Unidos