O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, à margem da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22) --o primeiro encontro presencial entre ambos--, segundo a Casa Banca.\nAlém de Trump, várias autoridades dos EUA participaram da reunião, informou um representante da Casa Branca, incluindo o conselheiro sênior Stephen Miller, a chefe de gabinete Susie Wiles, o secretário do Tesouro Scott Bessent e o secretário de Estado Marco Rubio.\nNão foram divulgados, de imediato, mais detalhes sobre a reunião.\nDelcy, que deve discursar na Assembleia Geral nesta quarta, é a primeira chefe de Estado venezuelana a visitar o país desde que o ditador deposto Nicolás Maduro foi capturado em uma operação militar dos EUA, em janeiro.\nLula marca encontros com Bernie Sanders, Mamdani e presidente do Uruguai em NY