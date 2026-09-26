O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou uma proposta do Irã para um cessar-fogo de sete dias e disse a assessores que espera retomar os bombardeios contra o país após as eleições legislativas de novembro, segundo autoridades americanas ouvidas pelo Wall Street Journal.\nA proposta de Teerã previa que os EUA suspendessem o bloqueio naval, descongelassem parte dos ativos iranianos e retirassem sanções às exportações de petróleo. Em troca, o Irã reabriria o estreito de Hormuz e iniciaria negociações sobre seu programa nuclear. Washington, porém, informou ao regime iraniano e a mediadores que Trump não pretende suspender o embargo marítimo, segundo autoridades citadas pelo jornal.\nEmbora diga publicamente que Teerã busca um acordo e defenda o desmantelamento do programa nuclear iraniano, Trump demonstra em privado ceticismo sobre a disposição do país em atender às exigências americanas. O presidente afirmou a integrantes de sua equipe considerar provável uma nova campanha de bombardeios, embora a dimensão de eventuais ataques não esteja definida.