Dias depois de usar um boné com os dizeres "Trump 2028", o presidente americano voltou a sugerir que pode concorrer ao cargo novamente, embora a Constituição dos Estados Unidos proíba um terceiro mandato.\nNeste sábado (1º), o republicano postou em sua rede social Truth Social uma imagem gerada por inteligência artificial onde ele aparece com a frase "Trump 2028 - Make America Great Again", em frente a um grupo de pessoas sorrindo. As próximas eleições para presidente nos EUA são em 2028.\nDonald Trump ocupou a presidência do país entre 2017 e 2021 e se elegeu novamente no final de 2024, para cumprir o mandato que termina no início de 2029. A Constituição do país, por meio da vigésima segunda emenda, proíbe qualquer pessoa de ser eleita presidente por mais de dois mandatos --e, diferentemente do Brasil, não importa se eles são consecutivos ou não.