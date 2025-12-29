A mais recente rodada de negociações para encerrar a Guerra da Ucrânia acabou em novo impasse, com o presidente Volodimir Zelenski pressionado pelo anfitrião Donald Trump na Flórida -mas negando um acordo acerca das perdas territoriais para Vladimir Putin.\nOs dois líderes se encontraram para um almoço de trabalho em Mar-a-Lago, o resort que serve de residência a Trump na Flórida. "É bem melhor que a Casa Branca", brincou Trump na entrevista que ambos concederam, marcada por um tom agridoce para o ucraniano.\nSe ele não foi admoestado como no notório encontro de fevereiro passado, teve de ouvir considerações que serão tomadas como ofensas em casa. "O presidente Putin quer a paz. (...) A Rússia quer que a Ucrânia seja bem-sucedida, e Putin foi muito generoso", disse o americano, ao citar oferta de energia russa para os invadidos em 2022.