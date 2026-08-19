O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando seus assessores para que seja realizada ainda este ano uma reunião com o ditador norte-coreano Kim Jong-Un, afirmou o Wall Street Journal nesta terça-feira, citando autoridades norte-americanas.\nTrump discutiu em caráter privado a possibilidade de organizar um encontro presencial com Kim durante sua próxima viagem à Ásia, que poderá ocorrer em novembro, por ocasião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em Shenzhen, na China, segundo o jornal.\nA tentativa seria de retomar uma iniciativa diplomática de seu primeiro mandato para convencer Kim a abandonar o programa de armas nucleares de seu país. De acordo com o Wall Street Journal, Trump pode estar buscando uma conquista de destaque na política externa, enquanto a vitória na guerra contra o Irã continua fora de alcance.