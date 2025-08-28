O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em reunião nesta quarta-feira (27) que está pressionando Israel para que acelere suas operações militares na Faixa de Gaza de modo que a guerra possa terminar o quanto antes. Participaram do encontro, entre outras autoridades, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e Jared Kushner, ex-enviado do republicano para o Oriente Médio e seu genro.\nSegundo o site americano Axios, Trump não se opõe ao controverso plano de Binyamin Netanyahu para ocupar a Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestino. Ao mesmo tempo, o presidente fez críticas aos desdobramentos do conflito, que completará dois anos no próximo dia 7 de outubro.\n"Não consigo mais assistir [a guerra entre Israel e Hamas]. É uma coisa terrível", disse Trump a integrantes de sua equipe, segundo uma autoridade mencionada pelo Axios. O presidente, assim, teria exigido ao governo israelense que as operações sejam concluídas rapidamente, embora sem estabelecer um prazo.