Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (29) ter instruído o Departamento de Defesa americano a iniciar imediatamente testes de suas armas nucleares, em resposta "aos programas de testes de outros países", dentre eles China e Rússia.\n"Instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes de nossas armas nucleares em igualdade de condições", disse o presidente americano na Truth Social, antes de um encontro com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul.\nSegundo Trump, os EUA "possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país", e isso teria sido alcançado com "uma completa modernização e renovação do arsenal existente" durante seu primeiro mandato. "Eu DETESTEI fazer isso, mas não tive escolha!", afirmou.\nMais cedo, ainda nesta quarta, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que suas forças conduziram um teste bem-sucedido do Poseidon, conhecido como o "torpedo do Juízo Final" por suas características apocalípticas. Trump chamou o ensaio de "inapropriado" e disse que Putin deveria acabar com o conflito no vizinho "em vez de testar mísseis".