O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o seu homólogo americano, Donald Trump, e disse que líderes mundiais devem buscar respeito em vez de governar pelo medo.\n"Trump não tem o direito de acordar de manhã e ameaçar um país", disse o petista em entrevista ao jornal El País, em Brasília. "Ele não foi eleito para isso, e sua Constituição não permite."\nTrump foi subindo o tom de suas ameaças contra o Irã e, no último dia 7, chegou a dizer que destruiria a civilização persa inteira. "Ninguém tem o direito de amedrontar os outros", acrescentou Lula. "É essencial que os poderosos assumam maior responsabilidade na manutenção da paz."\nO presidente brasileiro se descreveu como um líder que prefere o respeito ao medo.\nLula fará uma viagem à Europa e se encontrará com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, um dos líderes do bloco mais críticos de Trump, na sexta-feira (17), em Barcelona.