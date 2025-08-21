A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, anunciou nesta terça-feira (19) que todo o muro na fronteira com o México será pintado de preto por ordem do presidente Donald Trump. Segundo ela, a medida tem como objetivo aquecer o metal da estrutura para "tornar ainda mais difícil que as pessoas o escalem" e, assim, desestimular a imigração irregular.\nO anúncio foi feito durante visita a um trecho do muro em Santa Teresa, no Novo México, onde Noem chegou a usar um rolo de pintura.\nA secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, pinta trecho do muro na fronteira com o México, em Santa Teresa, Novo México.\nAo fundo, há uma grande cerca vertical, e um pódio com o emblema do Departamento de Segurança Interna dos EUA. Outros membros da equipe estão em pé, observando a interação. **** "Isso é especificamente a pedido do presidente, que entende que nas temperaturas quentes daqui, quando algo é pintado de preto, esquenta ainda mais e torna mais difícil de escalar. Então, vamos pintar todo o muro da fronteira sul de preto para garantir que as pessoas sejam desestimuladas a entrar ilegalmente em nosso país", disse.