Donald Trump citou "institutos de pesquisa" para afirmar que sua ausência na cédula de votação e o apagão do governo federal foram os dois motivos pelos quais os republicanos perderam as eleições desta terça-feira (4). Somente nesta noite, democratas venceram a Prefeitura de Nova York, com Zohran Mamdani, e os governos estaduais de Virginia e Nova Jersey, com Abigail Spanberger e Mikie Sherrill, respectivamente.\nO presidente americano publicou, em sua rede Truth Social, um citação atribuída a institutos de pesquisas não identificados. Nos três pleitos, os candidatos apoiados pela Casa Branca —o independente Andrew Cuomo, em Nova York, e os republicanos Winsome Earle-Sears e Jack Ciattarelli, em Virginia e Nova Jersey— foram derrotados.\nNo caso da prefeitura da maior cidade americana, Trump interveio repetidas vezes ao afirmar que, caso Mamdani vencesse, não repassaria verbas federais a Nova York além do mínimo exigido por lei. Ainda nesta terça, quando as urnas já estavam abertas, o presidente chamou de "estúpidos" os judeus que votassem no candidato democrata, acusado por opositores de antissemitismo devido a seu apoio à Palestina.