O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (30) que voltaria a conversar com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e que não conseguiu agendar o encontro neste giro pela Ásia porque estava "muito ocupado".\n"Nós nunca conseguimos conversar porque eu estava muito ocupado", afirma. "Então, eu voltaria a conversar com relação a Kim Jong-un. Eu voltaria."\nA fala ocorreu em conversa com repórteres a bordo do avião presidencial americano, o Air Force One, logo após o presidente embarcar de volta a Washington depois de um giro pela Ásia.\nTrump estava na Coreia do Sul para participar da cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) e para se encontrar com o líder do regime chinês, Xi Jinping, para discutir as tensões comerciais que cercam os dois países, entre elas as tarifas sobre produtos chineses.