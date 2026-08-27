O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (26) que "ouve falar de um problema de monopólio" no setor de processamento de carne americano há cerca de 20 anos e "só escuta coisas ruins" sobre as quatro maiores empresas do segmento, das quais duas são brasileiras.\nTrump fez as declarações ao apresentador Glenn Beck durante entrevista por telefone. Beck instou o presidente a afrouxar as regulações federais sobre o mercado de carne nos Estados Unidos, afirmando que as exigências de inspeção são absurdas para os pequenos produtores e que o problema está nas "quatro maiores empresas de processamento", que, segundo ele, estão "agindo em conluio".\n"Duas delas nem são americanas", afirma.\nEm resposta, Trump diz: "Tenho ouvido sobre esse problema há 20 anos. Isso [o afrouxamento de regulações] seria uma ótima medida para pecuaristas e agricultores; melhor, seria uma ótima medida para o país."