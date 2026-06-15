No início da semana, Donald Trump foi o primeiro presidente americano em exercício a comparecer a uma final da NBA, a liga de basquete americano. Na noite deste domingo (14), Trump comemorou seus 80 anos promovendo uma luta de UFC no gramado da Casa Branca.\nMas apesar de comprovadamente fã de esportes, Trump não encontrou espaço em sua agenda para estar presente na estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo, embora o país seja um dos anfitriões do torneio. Os americanos golearam o Paraguai na sexta-feira (12), mas o presidente não estava lá, mandou o secretário de Estado, Marco Rubio, representá-lo.\nO fato de Trump estar esnobando a Copa do Mundo sediada por Estados Unidos, Canadá e México despertou críticas entre torcedores.\nÉ altamente incomum que um chefe de Estado ou governo do país sede não esteja presente na abertura do campeonato.