O governador de Illinois, o democrata JB Pritzker, classificou como invasão a possibilidade do presidente dos EUA, Donald Trump, enviar tropas federais à cidade de Chicago.\nEle afirmou que não foi comunicado sobre a possibilidade. "Está claro que, em segredo, eles estão planejando isso — bem, é uma invasão com tropas americanas, se eles, de fato, fizerem isso", disse, em entrevista à emissora CBS News, publicada na íntegra neste domingo (31).\nPlano de Trump tem segundas intenções, diz governador. "[Eleitores] deveriam entender que ele tem outros objetivos, além de combater o crime".\nPritzker acredita que as intervenções em cidades, já implementadas em Washington e Los Angeles, têm relação com as eleições em 2026. "Agora, ele pode discordar de um estado que não votou nele. Mas será que ele deveria enviar tropas? Não", disse.