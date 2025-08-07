O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou ainda mais a pressão para que Vladimir Putin aceite um cessar-fogo na Guerra da Ucrânia. Disse estar pronto para se encontrar com o russo e com o ucraniano Volodimir Zelenski, após passar a quarta-feira (6) sinalizando mais punição a Moscou.\nO encontro com o russo poderia ocorrer na semana que vem, segundo o jornal New York Times, que revelou a hipótese, seguido de uma reunião tripartite. De acordo com a Casa Branca, a ideia surgiu após Putin sugerir uma reunião com Trump durante encontro que teve na manhã desta quarta com o enviado do americano para a guerra, Steve Witkoff.\nJá o canal Fox News, alinhado ao trumpismo, disse que o encontro pode ser apenas entre o russo e o republicano. O local da reunião não foi definida, disse a Casa Branca. Ainda não há uma resposta russa, até pelo fuso horário mais avançado.