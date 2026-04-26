O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump foram retirados às pressas do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca por agentes do Serviço Secreto na noite deste sábado (25) após barulho de tiros.\nOutros membros do governo Trump presentes no jantar também foram evacuados depois de uma grande comoção gerada por sons de disparos perto do salão de baile do hotel Washington Hilton, onde o evento estava sendo realizado, na capital americana.\nNa rede social Truth Social, o presidente americano afirmou que o atirador foi detido e parabenizou o Serviço Secreto e as forças de segurança do governo.\nTrump anuncia mais 3 semanas de cessar-fogo entre Líbano e Israel\nPolítica de imigração de Trump vira fardo político antes de eleição, aponta pesquisa\nTrump afirmou ainda que a continuidade da sua participação no evento dependerá do aval do serviço de segurança.