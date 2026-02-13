O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que visitará a Venezuela, embora não tenha especificado a data.\n"Visitarei a Venezuela", disse o republicano ao responder a uma pergunta de um jornalista na Casa Branca. Depois, ele acrescentou a respeito da data: "Ainda não decidimos".\nTrump ordenou uma operação militar na Venezuela em 3 de janeiro que terminou com a captura do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Foi a intervenção mais grave na região desde a remoção de Manuel Noriega do Panamá em 1989.\nBabá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinato nos EUA\nTrump volta a ameaçar Irã com resposta 'traumática' caso não haja acordo nuclear\nEpstein tem CPF ativo e discutiu obter cidadania brasileira em e-mails\nO presidente afirmou ainda que as relações dos Estados Unidos com a Venezuela são "muito boas" e que reconhece Delcy Rodríguez como a governante oficial. "Temos um relacionamento muito bom com a presidente da Venezuela", disse ele a jornalistas.