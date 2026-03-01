O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à revista americana The Atlantic neste domingo (1º) que os novos líderes iranianos querem conversar e que ele concordou com a ideia. "Eles querem conversar, então eu concordei e vou falar com eles", afirmou. O republicano não especificou com quem conversaria nem se o diálogo ocorreria ainda neste domingo.\nEle também disse à emissora Fox News que 48 líderes foram mortos nos ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã, neste sábado (28). "Está avançando rapidamente. Tem sido assim há 47 anos. Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo, 48 líderes foram eliminados de uma só vez", disse.\nJá para o canal CNBC, Trump anunciou que operações militares contra o Irã estão "adiantadas".\nEUA ignoram negociações nucleares e atacam o Irã em conjunto com Israel