O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que os EUA realizaram um ataque letal contra Hector Rusthenford Guerrero Flores, também conhecido como Nino Guerrero, líder da gangue prisional venezuelana Trem de Aragua.\nA Casa Branca, o Pentágono e o Comando Sul dos EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.\nO mandatário afirmou que a operação foi realizada em "estreita cooperação com nossos amigos na Venezuela, com os quais estamos trabalhando muito bem".\nEm 2025, o Tren de Aragua passou a ser alvo do presidente americano, Donald Trump, após ser classificado pelo Departamento de Estado dos EUA como organização terrorista estrangeira -- a mesma designação atribuída mais recentemente às facções brasileiras PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).