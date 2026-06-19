O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em entrevista ao site Axios que Lula (PT) é "muito volátil" e que não se importa com o presidente brasileiro.\nQuestionado sobre o G7, que aconteceu na Évian-les-Bains, na França, ele afirmou que observou a presença do Brasil no encontro de países e falou de Lula.\n"Eu observei o Brasil e o presidente, que é uma pessoa que eu conheço um pouco. Ele é uma pessoa muito volátil", disse Trump.\nApós o jornalista afirmar que ele não é um grande fã do petista, Trump diz: "Não é sobre ser fã, eu não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas ele é uma pessoa muito diferente agora. Muito volátil. Eu assisti ao seu discurso, ele é muito volátil e está tudo bem. São vários tipos [diferentes de líderes]".\nEsta é a segunda declaração da semana em que Trump fala do Brasil. No G7, o republicano foi questionado se esteve com Lula e afirmou que passou um bom tempo com ele, criticou o Brasil e afirmou que o país se tornou "perigoso politicamente".