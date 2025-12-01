O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (30) que vai investigar informações divulgadas pela imprensa sobre um duplo ataque realizado por Washington contra uma embarcação no Caribe, sob suposta ordem do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, de que todas as pessoas no barco fossem mortas.\nReportagens da CNN e do jornal americano The Washington Post disseram na sexta-feira (28) que as forças militares americanas, após uma primeira ofensiva contra um barco que supostamente transportava narcóticos no dia 2 de setembro, realizaram um segundo bombardeio para matar dois sobreviventes que se agarravam à embarcação em chamas.\n"Vou investigar isso", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One. "Não sei nada a respeito. Ele [o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth] afirma que não ordenou isso, e eu acredito nele", acrescentou o presidente, baseando-se nas negações do chefe do Pentágono.