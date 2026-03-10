O presidente dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira (9) que a guerra no Irã vai "acabar bem rápido", nove dias após os primeiros ataques contra a República Islâmica. O conflito foi ampliado pela reação de Teerã aos ataques iniciais de Washington e de Israel, com bombardeios a outros países na região.\n"Já vencemos de muitas formas, mas ainda não vencemos o bastante. Seguimos em frente, mais determinados do que nunca a alcançar a vitória definitiva que encerrará esse perigo de longa data de uma vez por todas", disse Trump, em evento com republicanos na Flórida.\n"Em uma semana eles iriam nos atacar, com 100% de certeza. Eles estavam prontos. Tinham todos esses mísseis, muito mais do que qualquer um imaginava, e iam nos atacar, mas também iam atacar todo o Oriente Médio e Israel", afirmou o presidente americano, novamente justificando a ação contra a República Islâmica como um ataque defensivo.