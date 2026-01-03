O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (3) que vai governar a Venezuela após a captura do ditador Nicolás Maduro e comemorou a ação militar, chamada de "Operação Determinação Absoluta", realizada contra o país sul-americano.\nVamos governar a Venezuela até que haja uma transição adequada e justa", disse Trump em pronunciamento à nação. "Estávamos preparados para atacar novamente, um ataque muito maior, mas isso provavelmente não será necessário", afirmou o republicano.\nSegundo ele, o petróleo venezuelano será explorado por empresas americanas e "voltará a fluir" com petroleiras dos EUA à frente das operações e da infraestrutura do país. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo.\nTrump disse que não permitirá que ninguém próximo a Maduro continue no poder. "Teremos um grupo de pessoas administrando a Venezuela, incluindo as pessoas atrás de mim", afirmou, em referência aos membros de seu governo.